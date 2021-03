© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi chiediamo una serie di interventi per assumere". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a "Stasera Italia" su Rete4. "Gli inattivi sono aumentati di 550 mila unità" e "i più colpiti sono i giovani e le donne. La povertà non si non si abolisce con i decreti, ma creando lavoro", ha aggiunto.(Rin)