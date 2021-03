Usa: Biden, 90 per cento cittadini potrà richiedere il vaccino entro il 19 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 90 per cento dei cittadini degli Stati Uniti avrà diritto a ricevere il vaccino contro il coronavirus entro il 19 aprile prossimo. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden. "In questo momento abbassare la guardia può contribuire a rendere la pandemia più grave", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca, per poi sottolineare che i contagi nel Paese stanno aumentando. Biden ha quindi rinnovato il suo appello affinché venga ripristinato l’obbligo di indossare le mascherine negli Stati dell’Unione in cui è stato revocato. “La guerra contro il Covid è ancora lontana dall'esser vinta, non è il momento di festeggiare", ha aggiunto il capo dello Stato, sottolineando che i risultati ottenuti tramite la campagna vaccinale non devono essere vanificati da un calo di attenzione.(Nys)