Balcani: Di Maio, regione dove abbiamo molto da dire e fare

- I Balcani sono una ragione in cui l’Italia ha tanto da dire e da fare: ci sono nostre aziende e banche che curano gli investimenti in questi Paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al "Tg2Post" in collegamento dalla Bosnia-Erzegovina. "Crediamo che l’intera regione debba entrare nell’Ue e ne sosteniamo l’ingresso", ha aggiunto Di Maio. "Queste missioni sono importanti perché creano opportunità per le aziende in questa regione, ma portano lavoro anche in Italia", ha puntualizzato il ministro. "In Montenegro mancavamo da sei anni, a Sarajevo da circa quattro", ha ricordato Di Maio per sottolineare l’importanza della missione.(Les)