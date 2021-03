© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida che l’Egitto deve affrontare dopo che la portacontainer Ever Given è stata disincagliata nel Canale di Suez, è quella di porre fine al sovraffollamento delle navi ancora in attesa negli ancoraggi attorno al canale. Lo ha affermato Osama Rabie, presidente dell’Authority del Canale di Suez, nel corso di una conferenza stampa.(Cae)