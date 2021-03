Italia-Usa: Di Maio, ci sono tutti i segnali per una "buona notizia" imminente su Chico Forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chico Forti si trova ora in un penitenziario dove si collocano i detenuti in attesa di trasferimento. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al “Tg2Post” in collegamento dalla Bosnia-Erzegovina. “Chico Forti, lo sentiamo pressoché ogni giorno stiamo aspettando gli ultimi documenti dagli Usa per procedere alle operazioni di trasferimento”, ha detto Di Maio, secondo cui la notizia dello spostamento nella nuova struttura detentiva è uno sviluppo positivo. “Ci sono tutti i segnali affinché presto ci sia la buona notizia su Chico Forti”, ha detto il capo della diplomazia italiana. (Les)