Egitto: Authority Suez, responsabilità è di capitani navi che passano per canale

- L’Authority del Canale di Suez, in conformità a quanto stabilito dal suo statuto, ha una funzione consultiva, mentre la responsabilità spetta ai capitani delle imbarcazioni in transito. Lo ha affermato Osama Rabie, presidente dell’Authority del Canale di Suez, nel corso di una conferenza stampa a poche ore dallo sblocco del passaggio navale, dove la portacontainer “Ever Given” è rimasta incagliata per diversi giorni fino a quest’oggi.(Cae)