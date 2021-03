Argentina: Covid, iniziata distribuzione del primo lotto vaccini Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'Argentina hanno iniziato oggi la distribuzione in tutto il territorio nazionale del primo lotto di 218.400 vaccini del laboratorio Oxford-AstraZeneca, arrivati domenica attraverso il meccanismo Covax. La spedizione del farmaco realizzato dal laboratorio svedese-britannico fa parte delle 9 milioni di dosi che l'Argentina ha richiesto attraverso il programma coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e destinato ai Paesi con minori risorse. L'arrivo delle 218 mila dosi è "un risultato enorme e il prodotto di mesi di duro lavoro. Significa un passo molto importante che ci permette di continuare a promuovere un accesso sempre più equo ai vaccini sia qui che nel mondo, soprattutto per chi è più a rischio", ha detto il rappresentante dell'Oms Pérez-Gutiérrez in dichiarazioni rilasciate alla stampa all'arrivo della spedizione all'aeroporto di Ezeiza. (segue) (Abu)