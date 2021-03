Argentina: Covid, iniziata distribuzione del primo lotto vaccini Covax (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie argentine prevedono l'arrivo imminente di una seconda ondata di contagi e temono che la probabile comparsa delle nuove varianti del virus, in particolare quella brasiliana, possano portare le strutture sanitarie ad una situazione critica. Proprio per oggi è previsto l'arrivo di un nuovo lotto del vaccino Sputnik V con un numero di dosi tuttavia imprecisato. Il governo argentino ha firmato contratti per l'acquisizione di 65 milioni di dosi di diversi vaccini ma fino ad ora ha ricevuto l'equivalente di circa il 6 per cento di quanto acquisito. L'approvvigionamento di vaccini, escludendo il lotto in arrivo, ha raggiunto 4,5 milioni di dosi in totale e include anche i lotti di 1 milione di dosi del vaccino del laboratorio cinese Sinopharm, e quello di 580 mila dosi del vaccino CoviShield prodotto dal laboratorio indiano Serum Institute su licenza di AstraZeneca. Il numero dei contagi registrato nelle ultime 24 è stato di 7.208, mentre i decessi sono stati 129. Dall'inizio della pandemia i casi confermati sono oltre 2,3 milioni e le morti 55.449. (Abu)