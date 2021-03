Auto: Daimler progetta con Siemens fabbrica auto elettriche completamente digitalizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Daimler, i necessari “aggiustamenti del personale” dovranno essere studiati in modo da essere “socialmente accettabili”. Al riguardo, Burzer ha osservato che il “Digital Factory Campus” di Marienfelde diventerà “un modello per il modo in cui i lavoratori della catena di montaggio nella produzione di motori verranno riqualificati per diventare specialisti dell'It”. Il dirigente ha aggiunto che Daimler intende “qualificare” i dipendenti impiegati alle linee di produzione in modo che possano “sviluppare applicazioni digitali”. Sviluppata da Siemens, la piattaforma di programmazione Mendix, utilizzabile senza una vasta conoscenza It, ha lo scopo di semplificare questo compito. (Geb)