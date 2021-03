Covid: Gelmini, nuovo decreto non pronto, servirebbe inserire automatismo per aperture mirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo del prossimo decreto Covid "non è ancora pronto. Ma stiamo dicendo tutti la stessa cosa: occorre dare ai cittadini una prospettiva di speranza". Lo avrebbe detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso del vertice del governo con le Regioni sul Piano vaccini. "Allo stesso tempo questo non è il momento per dire 'riapriamo tutto'. Fino al 15-20 aprile ci vorrà ancora molta attenzione, ma poi se i numeri migliorano all’interno del decreto servirebbe un automatismo per prevedere aperture mirate senza il bisogno di approvare un nuovo provvedimento", avrebbe aggiunto Gelmini. (Rin)