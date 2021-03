Rai: Lettera 22, sentenza Tar restituisce dignità a operato giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è mai prudente emettere sentenze prima che siano gli organi preposti a farlo. Affrettandosi a individuare colpe, e colpevoli, si rischiano clamorosi scivoloni". L'associazione di giornalisti Lettera22 commenta la sentenza del Tar che annulla la maxi multa dell'Agcom per violazione del pluralismo. "La delibera Agcom con la quale la Rai veniva sanzionata per 1,5 mln - prosegue l'associazione - accolta con entusiasmo, dispiace ricordarlo, da troppi nemici del Servizio pubblico spesso mascherati da difensori della Rai, entrava nel merito delle linee editoriali di testate e programmi d’informazione. Fra i vari servizi contestati, era finito all'indice anche lo scoop del Tg2 sull'estremismo islamico in Svezia (un reportage in linea con quanto raccontato da Bbc e Cbs oltre che dal quotidiano La Stampa), addirittura censurando espressioni mai pronunciate nel servizio ma frutto di ricostruzioni dei Torquemada delle dichiarazioni alle agenzie. La sentenza di oggi del Tar del Lazio restituisce dignità all'operato della Rai e dei suoi giornalisti. Questa sentenza dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che chi attaccò gratuitamente queste professionalità si è mosso solo per un tentativo di censura ideologica". (Ren)