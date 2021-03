Sanità: Bordoni (Lega), orgogliosi nomina Regimenti a presidente consulta Omceo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto orgogliosi della nomina ricevuta dall'eurodeputata Luisa Regimenti a presidente della consulta medico-legale dell'Ordine provinciale dei Medici di Roma (Omceo)". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Certo che saprà svolgere nel migliore dei modi il nuovo e importante compito grazie alla sua esperienza. Una donna preparata e capace che ci rappresenta in Europa ma anche un ottimo medico legale - aggiunge Bordoni -. I miei più sinceri auguri ed un grandissimo in bocca al lupo a Luisa per questo nuovo prestigioso incarico".(Com)