Imprese: Francia, ad Hachette Livres Nourry sollevato dall'incarico

- L'amministratore delegato della casa editrice francese Hachette Live, Arnaud Nourry, è stato sollevato dall'incarico dall'azionista Arnaud Lagardère, direttore dell'omonimo gruppo. Lo ha reso noto la società attraverso un comunicato, dove si annuncia che Nourry sarà sostituito dal segretario generale del gruppo Lagardère, Pierre Leroy. Nei giorni scorsi Nourry si era dichiarato contrario ad una riorganizzazione della casa editrice o ad una fusione con il concorrente Editis, controllata di Vivendi, che è primo azionista del gruppo Lagardère. "Non c'è nessuna coabitazione possibile tra noi ed Editis, meno redditizia. Non c'è senso strategico ed è giuridicamente impossibile", ha scritto Nourry in un messaggio inviato ai direttori delle case editrici del gruppo, tra cui Grasset e Fayard.(Frp)