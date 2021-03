Roma 2021: Gualtieri (Pd), onorato da richieste ma per ora Pd a lavoro su larga alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se sono uno dei candidati del Pd? Sono onorato che in tanti nella politica e nella società civile stiano sollecitando un mio impegno a una sfida appassionante e decisiva come quella per il rilancio di Roma, ma come detto da Letta apriremo questo dossier nei prossimi giorni. È in corso un lavoro molto positivo per costruire una larga alleanza politica e sociale di centrosinistra, vedremo quale sarà l'esito". Lo ha detto Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, esponente del Partito democratico e il cui nome è stato indicato dal segretario del Pd Enrico Letta tra i partecipanti alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Roma della coalizione di centrosinistra. "Siamo tutti impegnati su questa sfida", ha aggiunto e poi sullo svolgimento delle primarie ha concluso: "Sono uno strumento importante di partecipazione dmeocratica e di selezione della classe dirigente". (Rer)