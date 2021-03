Roma 2021: Gualtieri, Pd non può sostenere Raggi, centrosinistra esprimerà suo candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente che il Pd non può sostenere Virginia Raggi ed esprimerà una propria candidatura nel quadro di un'alleanza larga" così come "si sta lavorando in altre città, affinché questo fronte di centrosinistra che Enrico Letta sta costruendo possa anche in vista delle elezioni politiche allearsi con i 5 stelle di Conte. Esistono casi, come quello di Roma, dove c'è un sindaco uscente su cui il Pd ha un suo giudizio non positivo e quindi con serenità si lavora per esprimere una candidatura forte per questa città". Lo ha detto Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, esponente del Partito democratico e il cui nome è stato indicato dal segretario del Pd Enrico Letta tra i partecipanti alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Roma della coalizione di centrosinistra. Rispetto all'affermazione di Letta in tv che ha detto che la presenza di Raggi nella corsa per il Campidoglio, in un quadro di accordi a livello nazionale, può essere un inciampo: "È un inciampo rispetto a una visione nazionale ma è un problema che possiamo affrontare", ha concluso Gualtieri. (Rer)