Ue: al via Anno europeo ferrovie, Giovannini, convinta partecipazione Italia

- Oggi la Commissione europea e la presidenza portoghese del Consiglio dell’Unione europea hanno tenuto una conferenza congiunta per dare ufficialmente avvio all'iniziativa EYR 2021. Una serie di attività - riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - è stata programmata per l’intero anno in tutto il continente, per incoraggiare l'uso della ferrovia sia da parte dei cittadini che da parte delle imprese e contribuire così a raggiungere l’obiettivo del Green deal europeo che prevede la neutralità dell’Unione dal punto di vista climatico entro il 2050. "Nel prossimo decennio il nostro Paese sarà pienamente impegnato in un’azione di forte sviluppo del trasporto ferroviario, sia per le merci sia per i passeggeri, in linea con l'obiettivo del Green deal europeo di rendere la mobilità più sostenibile". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che esprime la convinta partecipazione dell’Italia all’iniziativa europea. "Le ferrovie giocano un ruolo cruciale per connettere le diverse aree dei territori dell’Unione e anche per riequilibrare i divari esistenti tra le diverse aree del nostro Paese con soluzioni di intermodalità. Per questo, gli investimenti inseriti nel Piano di ripresa e resilienza saranno fortemente concentrati nel Mezzogiorno", spiega. (segue) (Com)