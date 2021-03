Lavoro: Romani (M5s), intesa Just Eat-sindacati dà dignità a categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inquadrando i ciclo-fattorini come lavoratori dipendenti, il contratto siglato da Just Eat e dai sindacati di categoria restituisce dignità ai Rider e va esattamente nella direzione indicata dalla legge Salva Imprese, contenente una norma, voluta dal Movimento cinque stelle, che assegna le tutele tipiche del lavoro subordinato a una categoria per troppo tempo dimenticata". Così il senatore e capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama, Iunio Valerio Romano, commenta il via libera al contratto collettivo aziendale sottoscritto da Just Eat e dai sindacati confederali di categoria, che applica ai Rider il contratto collettivo di lavoro del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, inquadrandoli come lavoratori dipendenti.(Com)