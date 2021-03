Egitto: fonti "Nova", quasi 400 imbarcazioni in attesa di riprendere navigazione nel Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le imbarcazioni in attesa di riprendere la navigazione nel Canale di Suez sono quasi 400. È quanto riferiscono fonti locali ad "Agenzia Nova", in attesa che riprenda, a breve, il traffico delle navi bloccate dalla portacontainer battente bandiera panamense Ever Given, che si era incagliata nel Canale martedì 23 marzo. L'imbarcazione è entrata poco fa nel Grande lago amaro del Canale di Suez dopo essere stata trainata con successo dai rimorchiatori, rendendo possibile la riapertura della via d'acqua.