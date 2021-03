Bolivia: ex presidente Mesa propone accordo di unità e liberazione dei "prigionieri politici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia ed attuale leader del principale partito all'opposizione, Carlos Mesa, ha proposto un accordo programmatico di unità nazionale al governo di Luis Arce per affrontare la crisi sanitaria ed economica derivata dalla pandemia del nuovo coronavirus e la crisi istituzionale seguita all'annullamento delle elezioni presidenziali del 2019. "Il paese è impantanato tra le denunce di colpo di Stato e quelle di frode, siamo a un punto morto che danneggia il paese", ha detto il leader della coalizione "Comunidad Ciudadana" in una conferenza stampa tenuta oggi. Il documento, ha affermato Mesa, vuole essere una "piattaforma per il dialogo tra attori politici, regionali, civili, sociali ed economici che ci avvicini alla pace ed alla riconciliazione". Sei le proposte incluse nello scritto. La prima e principale proposta invita al rilascio di quelli che Mesa definisce come "prigionieri politici" e a desistere dalle denunce incrociate riguardanti la presunta frode elettorale commessa dal Movimiento al Socialismo (Mas) alle elezioni presidenziali del 2019 e il presunto colpo di Stato commesso da esponenti dell'opposizione che portò alle dimissioni di Evo Morales. "Senza rinunciare alla nostra interpretazione dei fatti (...) proponiamo di superare la polarizzazione politica generata dai discorsi su frode e colpo di Stato desistendo dalle azioni giudiziarie (...) e liberando i prigionieri politici". Gli altri punti del documento riguardano il rafforzamento istituzionale, con la nomina di nuovi giudici e pubblici ministeri che garantiscano "indipendenza e imparzialità" della Giustizia, e il ripristino della maggioranza minima dei due terzi del parlamento per le nomine di cariche strategiche dell'amministrazione civile e delle Forze armate. (segue) (Brb)