Bolivia: ex presidente Mesa propone accordo di unità e liberazione dei "prigionieri politici" (5)

- L'attuale azione della magistratura boliviana nei confronti delle autorità dell'ex governo ha destato allarme a livello internazionale. Oltre a diversi governi di paesi della regione, anche gli Stati Uniti hanno chiesto la liberazione di Anez e dei suoi ministri. "Lanciamo un appello al governo boliviano perché renda chiaro il suo impegno per la pace, per la democrazia e per la riconciliazione nazionale, anche liberando gli ex funzionari arrestati in attesa di una indagine indipendente e trasparente", si legge in una nota del segretario di Stato, Antony Blinken. Gli Usa sono "profondamente preoccupati per i crescenti segnali di comportamento antidemocratico e la politicizzazione del sistema legale in Bolivia" e uniscono la propria voce - tra le altre - a quella "dell'Unione europea della conferenza episcopale boliviana e alle organizzazioni internazionali sui diritti umani". Washington ricorda di aver "salutato" il successo democratico delle presidenziali di ottobre scorso, chiuse con la vittoria di Luis Arce, ma sottolinea che "i recenti arresti dei funzionari del governo ad interim non tengono conto degli ideali di democrazia della Bolivia". (Brb)