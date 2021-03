Covid: Forza Italia incontra Assoimmobiliare, Confedilizia e Ance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come Forza Italia sosterrà tutte le iniziative che all'interno del Recovery plan prevedevano un rilancio dei borghi, il rafforzamento e gestione oculata dell'edilizia residenziale pubblica e il prolungamento del bonus 110 per cento - prosegue Cattaneo -. Il tema cruciale del Codice degli appalti è stato al centro del proficuo confronto con Ance. Forza Italia sostiene da tempo una sua revisione nell'ambito di un processo più ampio di sburocratizzazione, riforma indispensabile per la costruzione dell'Italia del domani". (Com)