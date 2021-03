Roma 2021: Astorre-Casu (Pd), sempre chiari su primarie, Calenda prenda parte a progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riguardo alle elezioni di Roma il Partito democratico ha detto chiaramente di voler costruire un percorso condiviso con tutta la coalizione del centrosinistra. Per questo motivo abbiamo proposto, in più occasioni, le primarie, strumento che appartiene, da sempre, al nostro dna". Lo dicono, in una nota congiunta, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Andrea Casu, segretario Pd Roma. "Le primarie - proseguono gli esponenti dem - le dobbiamo ai nostri cittadini ed elettori, oggi più che mai, soprattutto considerato l'invito fatto dal segretario Enrico Letta, a costruire una coalizione ampia, forte, ispirata all'Ulivo. Sarebbe quindi auspicabile che Calenda, anziché contrapporsi al Partito democratico, prenda parte e collabori alla riuscita di un vero percorso riformista e progressista. Non lo deve fare per il Pd ma per il bene della Capitale", concludono. (Com)