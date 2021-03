Ue: Salvini, cooperare è un mezzo, non un fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue era governata da regole economiche che impedivano il pieno sviluppo dei valori alla radice dell'Europa. Serve più Europa su alcuni temi, come salute, politica estera e contrasto ai flussi migratori". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del Rapporto Ispi, "Il Mondo al tempo del Covid: l'ora dell'Europa?". "Serve meno Europa su altri temi, come le scelte che riguardano la vita quotidiana. Penso al Nutriscore. Cooperare è un mezzo, non un fine", ha precisato Salvini (Rin)