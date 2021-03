Sicilia: Musumeci, Roma e Bruxelles ci dicano che vogliono fare del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sicilia non si realizzano opere pubbliche degne di rilievo da diverse decine di anni. Le carenze infrastrutturali sono il frutto del grande "partito della rassegnazione", che ha costretto la Sicilia a restare nella marginalità rispetto al continente europeo. Per riacquistare centralità, la nostra Isola deve diventare attrattiva e per essere attrattiva ha bisogno di infrastrutture strategiche. Il bacino euro-afro-asiatico torna ad essere luogo di aggregazione, ma la Sicilia è rimasta marginale in Europa e nel Mediterraneo". Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo all'incontro webinar organizzato dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale. Musumeci ha aggiunto: "Cosa vuole fare il governo nazionale del Mezzogiorno d'Italia? Quale deve essere il nostro rapporto strategico con l'Africa, col Medio Oriente? Vogliamo continuare a fare della Sicilia la terra d'approdo di giovani disperati che lasciano il loro Paese in cerca dell'Eldorado o vogliamo fare del rapporto con l'Africa una potenzialità, una risorsa?" (segue) (Ren)