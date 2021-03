Sicilia: Musumeci, Roma e Bruxelles ci dicano che vogliono fare del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musumeci ha aggiunto: "Ce lo dica Roma, ma ce lo dica anche Bruxelles. Ecco perché il collegamento stabile sullo Stretto non può essere considerato un capriccio. Senza di esso, non ci potrà essere alta velocità né sul gommato né sul ferrato. Da anni chiedo ai governi di Roma cosa intendono fare della portualità siciliana. In Sicilia non c'è un porto hub, questa è un'umiliazione". Quindi il governatore siciliano ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Quanto lavoro daremmo ai siciliani, quanta competizione eserciterebbe la Sicilia rispetto al Medio Oriente! Sulle grandi infrastrutture serve un confronto senza pregiudizi tra Commissione europea, governo centrale e governo regionale. L'idea di Sicilia che abbiamo matura in una prospettiva mediterranea". (Ren)