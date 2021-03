Francia: Covid, nel 2020 mortalità a + 9,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus la mortalità in Francia è aumentata del 9,1 per cento nel 2020, registrando l'impennata più alta degli ultimi 70 anni. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici di Parigi (Insee). In totale ci sono stati 668.800 decessi, 55 mila in più rispetto al 2019. Sempre su base annua, la speranza di vita è scesa di sei mesi per le donne, a 85,1 anni, e di 7,2 mesi per gli uomini, a 79,1 anni. L'Insee ha notato anche un forte calo dei matrimoni, che nel 2020 sono stati 155 mila, il 31 per cento in meno rispetto all'anno precedente.(Frp)