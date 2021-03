Sahel-Francia: presidente Niger apre a riduzione effettivi Barkhane, sua presenza "relativo fallimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni antijihadiste condotte nel Sahel dalla forza a guida francese Barkhane sono state un "relativo fallimento" ed un ritiro parziale delle sue truppe terrestri non avrebbe "grandi conseguenze", a condizione che rimanga il supporto militare aereo. Lo ha sostenuto oggi il neo presidente del Niger, Mohamed Bazoum, che in un'intervista congiunta ai media francesi "France 24" e "Rfi" ha osservato che questo "fallimento" riguarda tutta la coalizione G5 Sahel (cui partecipano Niger, Mali, Ciad, Burkina Faso e Mauritania) e ha considerato fattibile una riduzione degli effettivi Barkhane sul territorio saheliano, dove secondo l'ultimo aggiornamento dell'esercito francese dispone di un'importante componente aerea formata da 3 droni Reaper, 7 aerei da combattimento e 20 elicotteri. "Avremmo voluto, nel contesto della cooperazione con l'esercito francese, ottenere risultati migliori di quelli che abbiamo. Questo relativo fallimento è il fallimento di tutti noi, il fallimento dell'intera coalizione", ha spiegato Bazoum. Per il capo dello Stato, che ha vinto le elezioni presidenziali del 21 febbraio con il 55,75 per cento dei voti, "un ritiro parziale della Francia, nella misura in cui si mantenga l'aviazione, non avrà un grande effetto sull'andamento della situazione e sugli equilibri di potere". (segue) (Res)