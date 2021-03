Sahel-Francia: presidente Niger apre a riduzione effettivi Barkhane, sua presenza "relativo fallimento" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Bazoum si inseriscono nel quadro di un dibattito, particolarmente vivo in Francia, sull'eventuale riduzione degli effettivi inviati nei Paesi saheliani, dibattito che è cresciuto in particolare dopo il duplice attacco del 2 gennaio nella cosiddetta "zona dei tre confini" (fra Niger, Mali e Burkina Faso), nella quale sono morti almeno 100 civili e che ha portato a 55 il bilancio dei militari francesi uccisi nel Sahel dall'avvio dell'operazione Serval (poi divenuta Barkhane), nel 2013. Questa zona ha conosciuto negli ultimi anni una recrudescenza di attacchi da parte di militanti islamisti attivi in tutta la regione con legami più o meno diretti con lo Stato islamico e al Qaeda. Proprio qui, in occasione dell’ultimo vertice del G5 Sahel tenuto a N’Djamena il 15 e 16 febbraio scorsi, il capo di Stato ciadiano Idriss Deby – presidente di turno dell'organizzazione – ha annunciato l'invio di 1.200 militari. Da parte sua, al vertice il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che Parigi non intendeva ridurre "immediatamente" gli effettivi di Barkhane abbozzando tuttavia una strategia di progressiva riduzione dell'impegno francese, a favore dei rinforzi europei pronti a unirsi alla missione Takuba, allargamento internazionale del dispositivo antijihadista francese e saheliano. (Res)