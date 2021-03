© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi, la commissione europea ha assicurato che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l’immunità per il mese di luglio in tutta l’Europa. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi in merito all'intervento introduttivo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla riunione tra governo e Regioni sulla campagna di vaccinazione. (Rin)