Lazio: Fd'I, Zingaretti chiarisca su assunzioni, ufficio presidenza Consiglio si dimetta

- "La famosa 'casa di vetro', quale dovrebbe essere per Zingaretti la Regione Lazio, va in frantumi. Dopo la torbida vicenda delle mascherine e la recente inchiesta sui rifiuti che ha portato agli arresti domiciliari la dirigente Flaminia Tosini, ecco lo scandalo assunzioni". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali Fd'I. Il gruppo Fd'I chiede "le immediate dimissioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio e che il presidente Zingaretti mercoledì prossimo venga in aula, in occasione della seduta del Consiglio, a riferire sulla vicenda che ha portato all'assunzione di numeroso personale amministrativo presso l'Udp - si legge nella nota di Fd'I -. Abbiamo presentato un'interrogazione al presidente del consiglio regionale Buschini dove chiediamo al Presidente Zingaretti di conoscere prima di tutto quali siano i presupposti di urgenza per cui si è pensato di procedere all'assunzione di personale (anche se legittima) attingendo a due graduatorie di piccoli comuni per lo più nel periodo natalizio, prescindendo dalla procedura ordinaria che prevede, come da dettato costituzionale, la pubblicazione di un concorso pubblico aperto anche ai dipendenti per la quota di progressioni verticali interne spettanti al personale in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl funzioni locali". (segue) (Com)