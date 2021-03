Lazio: Fd'I, Zingaretti chiarisca su assunzioni, ufficio presidenza Consiglio si dimetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In secondo luogo - continua la nota del gruppo di Fd'I Lazio - di conoscere se fosse proprio necessario assumere con urgenza nuove figure professionali di categoria 'C' alla luce della vigente pianta organica di cui è dotato il Consiglio Regionale del Lazio. Contestualmente all'interrogazione abbiamo predisposto una mozione dove chiediamo al Presidente Zingaretti di annullare la procedura messa in atto. Abbiamo inoltre richiesto l'istituzione di una commissione speciale d'indagine conoscitiva per sapere se ci sia stato o meno il necessario confronto con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto prima di attivare questa singolare procedura e , inoltre, per verificare i curricula dei neo assunti alla luce delle asserite urgenze. Come detto le figure interessate sono quasi tutte appartenenti alla categoria C e corre l'obbligo di chiedersi dove risieda l'urgenza di reperire risorse umane per mansioni già ampiamente reperibili all'interno del Consiglio regionale. L'urgenza si sarebbe potuta rinvenire per figure apicali, ma questo non è il caso. Infine sarebbe proprio interessante sapere perché tutti i neo assunti sono stati destinati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio già abbondantemente 'affollato' di personale amministrativo e nessuno sia stato destinato alle strutture amministrative. Ce ne era davvero tutta questa necessità? Guarda caso - concludono gli esponenti regionali di Fd'I – si tratta di figure riconducibili tutte al Pd e in parte minore ai 5 Stelle e alla Lega. Tutti o quasi con incarichi politici". (Com)