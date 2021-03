Roma 2021: Romano (Pd), inaccettabili attacchi di Calenda a Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi di Carlo Calenda a Roberto Gualtieri sono inaccettabili, considerando l'eccellente lavoro da ministro dell'Economia svolto da Gualtieri in una fase straordinariamente difficile della nostra nazione e nella ricostruzione di un rapporto solido con l'Europa". Lo dichiara in una nota Andrea Romano, deputato Pd. "Chi vuole davvero costruire un'alternativa al malgoverno della Raggi sulla Capitale lavora per allargare il campo e includere il più ampio numero di forze civiche e politiche, non pretende di essere incoronato per diritto di nascita come chiede Calenda - spiega -. E soprattutto non ha paura di primarie aperte e partecipate, quali quelle che il Partito Democratico promuoverà a Roma: un'occasione per un confronto tra candidature di qualità, tra donne e uomini che hanno le idee e le qualità per governare la Capitale chiudendo la peggiore stagione della sua storia recente", conclude Romano.(Com)