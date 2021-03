Scuola: Bianchi a evento Unesco organizzato a un anno da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha partecipato, questo pomeriggio, in videoconferenza, all'evento Unesco: "One year into Covid: Prioritizing education recovery to avoid a generational catastrophe". In linea con la sua missione di facilitare il dialogo politico e la condivisione delle conoscenze, l'Unesco ha convocato un evento ministeriale di alto livello per stimolare una riflessione congiunta a un anno dall'inizio della pandemia da Covid-19 e dalla chiamata all'azione per assicurare la continuità dell'Istruzione. In tale processo, l'Italia - riferisce una nota del ministero dell'Istruzione - ha svolto un ruolo chiave nello scambio di esperienze e risposte politiche durante questo periodo. L'evento è stato aperto, in sessione plenaria, dal direttore generale, Audrey Azoulay e dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus e la Commissaria per l'Istruzione, Scienza, Tecnologia e l'Innovazione dell'Unione Africana, Sarah Mbi Enow Anyang. Nel corso dell'incontro, a cui hanno partecipato i ministri dell'Istruzione e i rappresentanti dei partner della Global Education Coalition, su invito della vicedirettrice per l'Istruzione Unesco, Stefania Giannini, si è discusso dei temi all'ordine del giorno della politica per l'Istruzione: l'apertura delle scuole, il recupero degli apprendimenti, la trasformazione digitale. (segue) (Com)