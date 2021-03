Scuola: Bianchi a evento Unesco organizzato a un anno da inizio pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo rapidamente organizzare una reazione globale alla pandemia. Sosteniamo quindi la Global Education Coalition lanciata dall'Unesco. Nessuno governo al mondo può vincere la battaglia contro la pandemia da solo", ha dichiarato il ministro Bianchi. "Il governo italiano sostiene l'azione messa in campo dall'Unesco, coadiuvata da tutte le Organizzazioni, per rimettere la scuola al centro dell'azione politica - ha aggiunto il ministro -. L'istruzione è il principale strumento per lo sviluppo umano". (Com)