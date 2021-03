Cipro: presidente Anastasiades su halloumi tra prodotti Dop dell'Ue, "pietra miliare per il Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che l'Unione europea abbia registrato il formaggio cipriota halloumi come prodotto Dop "è una "pietra miliare per il nostro Paese". Lo ha affermato il presidente cipriota Nicos Anastasiades scrivendo su Twitter dopo la decisione delle autorità europee. "Uno scudo di protezione è ora in vigore", ha osservato Anastasiades parlando di "prospettive significative l'aumento delle esportazioni del nostro prodotto nazionale, a beneficio di tutti i produttori ciprioti, sia greci che turchi". (Res)