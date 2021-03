Siria: Blinken chiede la riapertura valichi di confine per ragioni umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha chiesto oggi la riapertura dei punti di accesso umanitario ai confini con la Siria chiusi nel 2020 sotto la pressione della Russia, affermando che le potenze mondiali dovrebbero “vergognarsi della loro inerzia”. "Come è possibile che non riusciamo a trovare nei nostri cuori la comune umanità per intraprendere un'azione davvero significativa?", ha dichiarato Blinken che ha presieduto una sessione mensile del Consiglio di sicurezza sull'aspetto umanitario del dossier siriano. Quest'ultima divide da dieci anni i Paesi occidentali e la Russia, quest’ultima principale sostenitrice di Damasco. "Guardate nei vostri cuori", ha dichiarato Blinken ai membri del Consiglio di sicurezza, lanciando un appello per ottenere un miglioramento della situazione umanitaria in Siria, oggetto di un incontro di donatori a Bruxelles. "Dobbiamo trovare un modo per fare qualcosa, per agire per aiutare le persone. È nostra responsabilità”, ha dichiarato Blinken. (segue) (Nys)