Siria: Blinken chiede la riapertura valichi di confine per ragioni umanitarie (2)

- A luglio, Russia e Cina, usando il loro potere di veto, hanno ordinato al Consiglio di sicurezza di ridurre a uno il numero di punti di ingresso per la fornitura di aiuti umanitari alla Siria che non richiedevano l'approvazione di Damasco. Questo restante punto di accesso si trova al confine turco, a Bab al Hawa, e consente di rifornire il nord-ovest della Siria e la sua provincia di Idlib ancora fuori dal controllo del governo di Damasco. L'autorizzazione delle Nazioni Unite per il suo utilizzo scade a luglio. Il segretario di Stato Usa ha chiesto la riapertura dei punti di accesso chiusi nel 2020 a Bab al-Salam, sempre sul confine turco, e Al Yarubiyah al confine iracheno. Secondo Blinken, questi accessi aiuterebbero rispettivamente 4 milioni e 1,3 milioni di siriani. Durante la videoconferenza del Consiglio di sicurezza, il viceministro degli Esteri russo Sergey Vershinin ha criticato aspramente il fatto che la Siria non fosse stata invitata alla conferenza dei donatori di Bruxelles, considerandolo l'ennesimo attacco alla sua sovranità. C'è "una crescente politicizzazione degli aiuti umanitari", ha denunciato Vershinin, ritenendo che gli aiuti transfrontalieri "violino i principi del diritto internazionale", e ciò accade, secondo il viceministro russo "perché il governo in vigore non è gradito" agli occidentali. (Nys)