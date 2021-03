Germania: come il governo potrebbe rafforzare le sue competenze nella lotta al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modifica della legge sulla protezione dalle infezioni o un provvedimento specifico per un blocco anti Covid-19 su scala nazionale, con il coprifuoco o la chiusura dei negozi per un certo periodo di tempo. È in questo modo che il governo federale tedesco potrebbe rafforzare le proprie competenze nel contrasto alla pandemia di coronavirus. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ritiene infatti insufficienti le limitazioni attualmente in vigore. Inoltre, Merkel è profondamente irritata per la gestione della crisi da parte dei Laender, che giudica in alcuni casi troppo rilassata. Al centro del dibattito, vi è il “freno di emergenza”. Si tratta del meccanismo che arresta le riaperture in corso in Germania dall'8 marzo. Il “freno di emergenza” scatta quando l'incidenza settimanale dei contagi supera il limite dei 100 nuovi casi in una settimana. Per Merkel, qualora gli Stati non si adeguassero a tale norma, “in un futuro molto prevedibile” il governo federale potrebbe intervenire, applicando restrizioni anticontagio valide su tutto il territorio nazionale. (segue) (Geb)