Germania: come il governo potrebbe rafforzare le sue competenze nella lotta al Covid (2)

- Secondo il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo Merkel attuerebbe “una piccola rivoluzione” nell'ordinamento federale della Germania. Tuttavia, l'esito non è scontato, poiché il governo federale dovrebbe confrontarsi sia col Bundestag sia col Bundesrat. Per diversi costituzionalisti interpellati dal quotidiano “Handelsblatt”, la questione è estremamente delicata e complessa. La camera federale e la camera degli Stati difficilmente accetterebbero un ulteriore rafforzamento dei poteri dell'esecutivo, che corrisponderebbe a una nuova riduzione dei poteri del parlamento nella gestione della pandemia. In particolare al Bundesrat, secondo il costituzionalista Christoph Degenhart, molto dipenderà dalla “versione specifica” del provvedimento che il governo federale potrebbe presentare. Il costituzionalista avverte, infine, che l'esecutivo “deve sempre agire nel quadro della proporzionalità”. (Geb)