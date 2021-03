Covid: Draghi, ridare speranza a Paese pensando alle riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "occorre ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture". E' quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi in merito all'intervento introduttivo del premier alla riunione tra governo e Regioni sulla campagna di vaccinazione. "Bisogna cominciare ad avere di nuovo il 'gusto del futuro' - ha proseguito il capo dell'esecutivo -. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza né un pronostico". (Rin)