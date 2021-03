Autostrade: Atlantia boccia ipotesi di scissione, più vicino il passaggio a Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea degli azionisti di Atlantia, riunitasi oggi in seduta straordinaria con la partecipazione del 72,32 per cento del capitale, ha bocciato il progetto di scissione di Autostrade per l'Italia: la proposta di delibera non ha raggiunto il quorum necessario per l'approvazione, fissato per legge ai due terzi del capitale rappresentato. Il progetto ha infatti ottenuto il voto favorevole di 1.167 azionisti (51,8 per cento del capitale rappresentato) e il parere negativo di Edizione (holding della famiglia Benetton) e della Fondazione Crt, che da sole rappresentano il 48,06 per cento del capitale presente alla riunione. Una decisione che allo stato attuale – in mancanza di offerte alternative a quella avanzata dal consorzio a guida Cassa depositi e prestiti – favorisce la trattativa per trasferire la società autostradale sotto il controllo di Via Goito: nella nota diffusa al termine dell'assemblea, infatti, la holding della famiglia Benetton ha fatto sapere che "in mancanza di offerte per l'acquisto della partecipazione" – pari all'88 per cento – "la scissione sarà interrotta e l'operazione non si perfezionerà". Con la delibera assembleare passa quindi la linea di Benetton, che continuano a puntare ad un ritocco della valutazione di Aspi da parte del consorzio formato da Cdp Equity, gli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie. (segue) (Rin)