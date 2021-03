Autostrade: Atlantia boccia ipotesi di scissione, più vicino il passaggio a Cdp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una modifica, quella richiesta da Atlantia, che tuttavia potrebbe non arrivare. Con la bocciatura della proposta di scissione e in mancanza di offerte terze, infatti, al momento il passaggio del controllo di Aspi a Cdp sembrerebbe l'unica strada, e questo potrebbe orientare il consorzio a non rivedere ulteriormente il prezzo. Quello della valutazione dell'asset resta comunque un nodo importante, su cui i Benetton e anche i piccoli azionisti non sembrano voler transigere per il momento: i soci di Atlantia, primo fra tutti il fondo Tci, hanno più volte definito inadeguata l'offerta del consorzio, spingendo per una valutazione di Aspi compresa tra i 10,5 e gli 11,5 miliardi. Nonostante le incertezze, la delibera odierna è uno sviluppo importante nel quadro della trattativa, e un segnale della disponibilità dei Benetton a trattare in maniera più concreta con Cdp. Del resto, proprio Edizione e la Fondazione Crt avevano annunciato nei giorni scorsi la volontà di esprimere parere favorevole alla scissione, ritenendo "opportuno coltivare l'unica operazione espressa dal mercato" e auspicando che "un'offerta venga sottoposta alla valutazione dell'assemblea". (segue) (Rin)