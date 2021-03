Autostrade: Atlantia boccia ipotesi di scissione, più vicino il passaggio a Cdp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trattativa, quindi, prosegue, con il consorzio a guida Cdp che continua a lavorare per presentare un'offerta finale che potrebbe arrivare dopo il consiglio di amministrazione di mercoledì: in particolare, si starebbe lavorando su alcuni miglioramenti sul fronte delle garanzie per i rischi legali di Atlantia. Il board si era riunito sabato per riesaminare le condizioni da proporre, ma dopo vari slittamenti ha comunicato di aver bisogno di nuovi aggiornamenti e di proseguire "nell'attività di approfondimento, con l'obiettivo di giungere nei prossimi giorni alla presentazione di un'offerta finale per l'acquisto della partecipazione, ovvero fino all'acquisto del 100 per cento della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza". La strada per la chiusura del dossier, in ogni caso, rimane lunga: nell'ipotesi di un superamento delle divergenze e conseguente approvazione della proposta da parte del consiglio di amministrazione, la decisione richiederebbe in ogni caso l'ok dell'assemblea dei soci. (Rin)