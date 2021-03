Ue: Battilocchio (FI), prevedere "sessione europea" in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cogliamo l'occasione di questo dibattito per spingere su un punto procedurale, ma dal grande valore politico: si preveda finalmente nel calendario dei lavori del nostro Parlamento una 'sessione europea', che discuta esclusivamente ed in maniera approfondita dei provvedimenti previsti dalla legge 234/2012 (legge europea e legge di delegazione), ma più in generale dello stato dei rapporti e dell'interazione tra il nostro Paese e le istituzioni comunitarie". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, intervenendo nell'Aula di Montecitorio sulla legge europea 2019/2020. "È stata elaborata in tal senso una proposta, condivisa da tutti i gruppi - ha continuato il parlamentare -, ad opera della commissione XIV: sarebbe davvero un bel segnale, soprattutto in questa contingenza, fare un passo concreto in avanti in questa direzione anche per rendere più efficace l'azione del nostro Parlamento sulle tematiche europee". (Rin)