Egitto: fonti "Nova", ripresa traffico nel Canale di Suez entro mezz'ora

- Il traffico delle navi lungo il Canale di Suez riprenderà entro mezz'ora. E' quanto riferiscono fonti locali ad "Agenzia Nova". La portacontainer battente bandiera panamense, Ever Given, è entrata poco fa nel Grande lago amaro del Canale di Suez dopo essere stata trainata con successo dai rimorchiatori. L’entrata della nave bloccata dallo scorso 23 marzo al chilometro 151 del Canale di Suez ha sancito di fatto la riapertura della via d’acqua. Le manovre di traino per riportare in rotta la nave portacontainer Ever Given sono riprese con successo intorno alle ore 15, dopo una sospensione a causa dell’eccessiva corrente seguita al picco di alta marea. Questa notte intorno alle 4.30 (ora locale), la nave portacontainer battente bandiera panamense era stata disincagliata e riportata a galla dopo quasi sei giorni di lavori condotti per dragare argini e parte del fondale per consentire di liberare le eliche di poppa e in seguito la prua. Nel Grande lago amaro avverranno nelle prossime ore le ispezioni allo scafo per verificare i danni riportati. Secondo l’agente marittimo Gac, il transito attraverso il Canale di Suez dovrebbe tornare alla normalità in tre o quattro giorni, dopo che l'arretrato di navi sarà smaltito. Ci sono attualmente 193 navi dirette a sud in attesa a Port Said, 201 in direzione nord a Suez e altre 43 sono in attesa presso il Grande lago amaro, secondo Gac. (segue) (Cae)