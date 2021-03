Covid: Di Battista, occorrerebbe mostrare un po' di gratitudine nei confronti di Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ve li ricordate? Sono i medici e gli infermieri cubani arrivati in Piemonte lo scorso anno. Prima di loro un altro gruppo di dottori aveva lasciato L'Avana per prestare cure in Lombardia durante la prima ondata del virus". E' quanto scrive su Facebook, postando una foto, Alessandro Di Battista. "Tra di loro c'erano medici, epidemiologi, anestesisti, rianimatori e infermieri specializzati in terapia intensiva - prosegue l'ex parlamentare -. 'Se avrete bisogno di nuovo di noi, sapete dove trovarci' disse l'ambasciatore cubano in Italia lo scorso 12 luglio durante la festa organizzata per salutare i dottori che tornavano a casa. Cuba, qualsiasi cosa si pensi del suo governo, è un Paese solidale. Ricordo che in molti sostennero la candidatura dei medici cubani al Nobel per la Pace. Se lo meritano più loro del presidente Obama che decise di intervenire militarmente in Libia 522 giorni dopo aver ricevuto il premio. Cuba, come tutti i Paesi del mondo, ha i suoi pregi ed i suoi difetti. Di certo non ha mai rappresentato una minaccia per l'Europa". Di Battista continua: "Eppure i Paesi europei, più o meno tutti, si comportano da vassalli degli Stati Uniti. Pochi giorni fa, infatti, al Consiglio per i diritti umani dell'Onu, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia e Olanda si sono opposti ad una risoluzione presentata da Cina, Palestina e Azerbaigian che condannava l'applicazione delle sanzioni unilaterali. Quelle sanzioni che colpiscono anche Cuba".