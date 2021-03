Puglia: Emiliano e Maraschio, mai rifiuti nucleari nell'Alta Murgia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maraschio e il presidente Michele Emiliano hanno poi aggiunto: "Abbiamo definito in un percorso condiviso insieme alle comunità interessate, alle strutture tecniche dell'amministrazione regionale, alle agenzie regionali, all'Aqp, alle Università e agli Ordini professionali tutti i rilievi finalizzati a far desistere il governo da ogni possibilità di allocare sul territorio regionale il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. "Il documento che oggi la giunta ha condiviso ed approvato è dunque il risultato di un importante e corposo lavoro svolto nei tempi stabiliti e in modo efficace da parte del Tavolo Tecnico che ringrazio per l'importante contributo". Quindi hanno aggiunto: "Un lavoro che ha dimostrato scientificamente e sulla base di dati, analisi e recenti studi, la inadeguatezza delle valutazioni di Sogin, spesso non riferibili all'attuale conoscenza scientifica delle caratteristiche idrogeomorfologiche e sismiche dei siti individuati". (segue) (Ren)