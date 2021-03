Camera: Fico, Relazione su Pnrr in Aula dopodomani è segno centralità Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ogni lunedì questo il punto sull’attività della Camera dei deputati della settimana". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "Parto da quello che è un punto centrale del lavoro del Parlamento in questa fase - continua la terza carica dello Stato su Facebook -, ovvero la Relazione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che nelle prossime ore passerà in commissione Bilancio e poi approderà in Aula mercoledì mattina alle 9. Si tratta di un atto di indirizzo che la Camera rivolgerà al governo in vista della presentazione del piano alle autorità europee. Una conferma della centralità del Parlamento nelle definizione di criteri e priorità del piano". Fico, poi, prosegue: "Restando sul calendario dell'assemblea questa settimana saranno esaminate inoltre la legge europea e la legge di delegazione europea, quindi una serie di mozioni su diverse questioni: il deposito dei rifiuti radioattivi, il Piano nazionale per l'infanzia, la società Borsa italiana e l'occupazione giovanile". (segue) (Rin)