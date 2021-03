Camera: Fico, Relazione su Pnrr in Aula dopodomani è segno centralità Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fico aggiunge: "Nelle commissioni competenti si farà un punto sul piano vaccini: domani saranno ascoltati prima il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, poi il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Fra i vari provvedimenti in esame sempre in commissione vi segnalo poi l'ultimo decreto Covid e il decreto ministeri, mentre l'unico ministro previsto in audizione è il titolare degli Esteri Luigi Di Maio - conclude il presidente della Camera -, che illustrerà le linee programmatiche del suo ministero. Buon lavoro a tutti". (Rin)