Myanmar: Usa sospendono impegni commerciali, "uccisione civili ha scioccato comunità internazionale"

- La rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Katherine Tai, ha annunciato la sospensione immediata di tutti gli impegni commerciali con il Myanmar previsti dall’accordo sul commercio e gli investimenti del 2013 fino al ritorno di un governo democraticamente eletto nel paese asiatico. In una dichiarazione, diffusa sul suo account Twitter, Tai afferma che gli Usa "sostengono gli sforzi del popolo birmano per ripristinare un governo eletto democraticamente, che è stato il fondamento della crescita economica e delle riforme birmane". Gli Stati Uniti "condannano fermamente la brutale violenza delle forze di sicurezza birmane contro i civili. L'uccisione di manifestanti pacifici, studenti, lavoratori, leader sindacali, medici e bambini ha scioccato la coscienza della comunità internazionale". Queste azioni, prosegue, "sono un attacco diretto alla transizione del Paese alla democrazia e agli sforzi del popolo birmano per raggiungere un futuro pacifico e prospero". (Nys)